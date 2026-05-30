Gennaro D’Avanzo, vincitore di una medaglia d’oro all’Accademia dei Filodrammatici di Milano nel 1976, ha dedicato oltre 40 anni alla direzione artistica di teatri come il San Babila e il Nuovo. Attualmente è alla guida del Teatro Villoresi, dove si concentra sulla professionalità e sul contatto umano. La sua carriera si distingue per l’impegno nel mantenere viva la tradizione teatrale.

Gennaro D’Avanzo, medaglia d’oro all’accademia dei Filodrammatici di Milano nel 1976, oltre 40 anni di attività come direttore artistico del Teatro San Babila e del Teatro Nuovo, è l’anima del Villoresi. Fu forse il primo in Italia a proporre l’abbonamento a posto fisso a teatro, dal 1980, quando si compravano ancora i biglietti al botteghino volta per volta. Alla direzione del Villoresi dall’autunno del 2019, era in teatro anche durante la pandemia, offrendo piccoli sketch da riprendere con il cellulare e portare a casa per riguardarli sul divano quando non si poteva uscire: lo aveva chiamato “il teatro da asporto”. Contattando gli spettatori a uno a uno in centro a Monza, è riuscito a far affezionare al suo teatro 854 spettatori che si sono abbonati nel giro di pochi anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - D’Avanzo, l’anima artistica del teatro: "Professionalità e contatto umano"

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