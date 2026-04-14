Untold allo spazio teatro No' hma attraverso il teatro delle ombre si indaga l' animo umano

Nelle serate di mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026, lo spazio teatro No’hma Teresa Pomodoro ospita una rappresentazione che utilizza il teatro delle ombre come forma espressiva. Lo spettacolo si concentra sull’indagine dell’animo umano attraverso figure che si muovono e si dissolvono sul palco, creando un’atmosfera eterea e sognante. La performance coinvolge il pubblico in un’esperienza sensoriale basata sui giochi di luci e ombre.

Mercoledì 15 e giovedì 16 aprile 2026 lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro porta in scena un’opera eterea e sognante, in cui lo spettatore è guidato dal movimento sfuggente delle ombre che appaiono e scompaiono sul palco.La compagnia teatrale UnterWasser presenta Untold, un dialogo con.🔗 Leggi su Milanotoday.it milano cortina 2026 a teatro: spazio teatro no'hma inaugura la rassegna dedicata alle olimpiadiSpazio Teatro No'hma dedica una rassegna di tre spettacoli alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con storie vere di redenzione e speranza... 16 personaggi un solo attore: allo spazio teatro no'hma in scena the king's player con tref gareL’edizione 20252026 del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro prosegue con il secondo appuntamento mercoledì 15 e giovedì 16...