Eccellenza artistica - Note dell' anima | prestigioso riconoscimento per il cantautore Daniele Magro

Da agrigentonotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore agrigentino ha ricevuto ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati il premio intitolato “Eccellenza artistica - Note dell'anima”, che gli è stato conferito come “Maestro della prosa e della scrittura”. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio e ha visto la consegna del riconoscimento a una figura nota nel panorama musicale. L'evento ha attirato l'attenzione di vari rappresentanti delle istituzioni presenti in aula.

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“Eccellenza artistica - Note dell'anima”. Il cantautore agrigentino Daniele Magro ha ricevuto ieri pomeriggio, alla Camera dei Deputati, il prestigioso riconoscimento come “Maestro della prosa e della scrittura”.Daniele, che ha sempre mantenuto intatto il rapporto con Agrigento e gli agrigentini.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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