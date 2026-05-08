Eccellenza artistica - Note dell' anima | prestigioso riconoscimento per il cantautore Daniele Magro

Il cantautore agrigentino ha ricevuto ieri pomeriggio alla Camera dei Deputati il premio intitolato “Eccellenza artistica - Note dell'anima”, che gli è stato conferito come “Maestro della prosa e della scrittura”. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio e ha visto la consegna del riconoscimento a una figura nota nel panorama musicale. L'evento ha attirato l'attenzione di vari rappresentanti delle istituzioni presenti in aula.

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“Eccellenza artistica - Note dell'anima”. Il cantautore agrigentino Daniele Magro ha ricevuto ieri pomeriggio, alla Camera dei Deputati, il prestigioso riconoscimento come “Maestro della prosa e della scrittura”.Daniele, che ha sempre mantenuto intatto il rapporto con Agrigento e gli agrigentini.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Prestigioso riconoscimento per il dottor Vladimiro GiovanniniLa più alta onorificenza internazionale del Lions Club, la Melvin Jones Fellow, è stata assegnata al medico cesenate Vladimiro Giovannini, figura di... Leggi anche: Papardo, prestigioso riconoscimento per il laboratorio di Ecografia Cardiovascolare