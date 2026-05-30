Danneggiata linea ferroviaria del Brennero treni in ritardo di oltre un’ora

La linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè è stata danneggiata da un atto doloso, provocando un forte rallentamento della circolazione. Di conseguenza, i treni registrano ritardi superiori a un'ora. L’incidente ha interessato un tratto dell’infrastruttura, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La circolazione ferroviaria è sospesa o limitata in alcune tratte, e le autorità stanno indagando sugli autori del danneggiamento.

(Adnkronos) – La circolazione dei treni è "fortemente rallentata" tra Peri e Dolcè a causa di un "atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura". Lo comunica Trenitalia spiegando che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi "fino a 60 minuti". I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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