Una linea ferroviaria sul Brennero è stata danneggiata, causando ritardi fino a cento minuti sui treni in transito. I disagi si sono verificati nello stesso momento in cui un blocco stradale al valico italo-austriaco ha coinvolto manifestanti ambientalisti, creando problemi sia per il traffico stradale che ferroviario. Non sono stati segnalati altri dettagli sulle cause del danno o sulle ripercussioni immediate.

Ai disagi degli automobilisti e per degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista, si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona., Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente "fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti". A provocare i rallentamenti sarebbe stato un incendio divampato all'alba e le cui esatte circostanze non sono per il momento chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono, come detto, in concomitanza del blocco stradale del valico italo-austriaco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Brennero, danneggiata la linea ferroviaria: ritardi fino a cento minuti

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