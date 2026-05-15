Una balena morta è stata trovata in Danimarca | potrebbe essere Timmy la megattera arenata in Germania
Una balena morta è stata rinvenuta al largo di Anholt, un'isola danese. Si ipotizza che si tratti di Timmy, la megattera che era rimasta arenata in Germania per più di un mese prima di essere liberata nel Mare del Nord. La scoperta è stata comunicata dalle autorità locali, che stanno effettuando i controlli necessari per identificare l'esemplare. La carcassa si trova in acque al di fuori delle zone di navigazione principali.
Una balena morta è stata trovata al largo di Anholt, in Danimarca. Potrebbe essere Timmy, la megattera rimasta arenata per oltre un mese in Germania e poi liberata nel Mare del Nord. In corso analisi su tessuti e tag satellitare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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