Dallo studente passivo all’apprendimento orizzontale | la rivoluzione della partecipazione in classe secondo Dacia Maraini

Notizia in breve

La scuola italiana sta vivendo un cambiamento nelle modalità di interazione tra studenti e insegnanti, spostandosi da un modello di apprendimento passivo a uno più partecipativo e orizzontale. Questa trasformazione riguarda le relazioni in aula, con un focus maggiore sulla collaborazione e sulla condivisione di ruoli tra studenti e docenti. Il processo si inserisce in un quadro di rinnovamento che coinvolge anche aspetti legati a programmi e strumenti educativi.