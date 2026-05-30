Dallo studente passivo all’apprendimento orizzontale | la rivoluzione della partecipazione in classe secondo Dacia Maraini
La scuola italiana sta vivendo un cambiamento nelle modalità di interazione tra studenti e insegnanti, spostandosi da un modello di apprendimento passivo a uno più partecipativo e orizzontale. Questa trasformazione riguarda le relazioni in aula, con un focus maggiore sulla collaborazione e sulla condivisione di ruoli tra studenti e docenti. Il processo si inserisce in un quadro di rinnovamento che coinvolge anche aspetti legati a programmi e strumenti educativi.
La scuola italiana sta attraversando una fase di trasformazione profonda, che non riguarda solo i programmi o le tecnologie, quanto piuttosto le dinamiche relazionali all’interno delle aule tra docenti e alunni. Dacia Maraini, intervistata da Orizzonte Scuola nella rubrica “I protagonisti”, ha condiviso il proprio pensiero su questa evoluzione in atto. Secondo la scrittrice, pur restando la scuola il luogo deputato alla costruzione del futuro, le modalità di insegnamento sono ormai profondamente cambiate rispetto al passato. Un tempo, infatti, la figura dell’insegnante deteneva un sapere da trasmettere verticalmente agli alunni, secondo un modello di apprendimento passivo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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