Dall’Inter al Como ecco il doppio affare italiano per la Champions

Un difensore e un attaccante di origine italiana sono stati acquistati dall'Inter e dal Como, rispettivamente. Il Como, squadra straniera, ha bisogno di giocatori italiani per partecipare alla Champions League. La trattativa ha portato a due trasferimenti che coinvolgono calciatori con passaporto italiano, uno proveniente dall’Inter e l’altro dal club lombardo. Entrambi i giocatori sono stati inseriti nelle rose delle rispettive squadre per la competizione europea.

Difensore e attaccante di stampo nerazzurro per Fabregas Il Como tutto straniero ha bisogno di giocatori italiani per la Champions. Come noto, infatti, l’ UEFA impone l’inserimento in lista di 8 elementi con formazione locale. Ecco perché Suwarso e soci si sono gettati a capofitto sul mercato alla ricerca di calciatori del Bel Paese. Non si esclude qualche colpo ad effetto, del resto il Como ha i mezzi per poter prendere chiunque, nel frattempo il Ds Ludi ha messo nel mirino anche due profili che hanno avuto o hanno ancora a che fare con l’Inter. Due, insomma, di stampo nerazzurro. Dall’Inter al Como, ecco il doppio affare per la Champions (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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