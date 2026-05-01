Il Napoli sta cercando di acquistare un giocatore per circa 60 milioni di euro, mentre l’Inter si prepara a festeggiare il suo 21° scudetto. L’allenatore del Napoli ha manifestato interesse per un difensore che attualmente è in forza all’Inter. La partita tra le due squadre si giocherà domenica sera a San Siro, dove i tifosi nerazzurri aspetteranno i festeggiamenti. La trattativa tra i club è al centro del dibattito.

di Bruno De Santis Il Napoli prova a ‘vendicarsi’ dello scudetto ormai andato all’Inter: affare da sessanta milioni, Conte vuole soffiarlo a Chivu È qui la festa? Se lo chiederà domenica sera tutta San Siro, con il popolo nerazzurro pronto ad esultare per lo scudetto numero 21. La matematica potrà arrivare già questa sera alle 20 quando l’arbitro metterà fine alla sfida tra Como e Napoli: una sconfitta degli azzurri, farebbe esplodere tutta Milano e renderebbe Inter- Parma una semplice passerella. Al contrario, un risultato positivo di Conte obbligherebbe l’ Inter a fare lo stesso risultato contro i ducali per far partire la festa. Il traguardo però è molto vicino e si tratta soltanto di capire quando, più che dire se sarà tagliato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dall’Inter al Napoli, affare da 60 milioni: Conte sgambetta Chivu

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