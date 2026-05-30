Un ciclista settantunenne sta percorrendo 1000 km tra le terre campane e il passo del Mortirolo, in Italia, per commemorare la Resistenza. La sua traversata attraversa diverse regioni europee, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica. La salita del Mortirolo, nota tra gli appassionati di ciclismo, viene scelta come simbolo di resistenza e sacrificio. La spedizione si svolge senza partecipanti o organizzazioni ufficiali coinvolte.

? Domande chiave Come può una salita leggendaria diventare un simbolo della Resistenza?. Chi è il settantunenne che sta pedalando per l'Europa?. Perché il percorso collega i luoghi di Cefalonia al Mortirolo?. Cosa prevede il manifesto scritto lungo i mille chilometri del viaggio?.? In Breve Partenza da Capua il 7 maggio con tappe ai luoghi dell'eccidio di Cefalonia. Percorso attraverso i territori delle Fiamme Verdi tra aprile e maggio 1945. Promozione del manifesto The european people per le nuove generazioni europee. Traguardo al Mortirolo coincidente con l'80° anniversario della nascita della Repubblica.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle terre campane al Mortirolo: 1000 km in bici per la memoria

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