Al via Sicilia No Stop 1000 km in bicicletta in 75 ore
L’edizione 2026 di Sicilia No Stop prevede una corsa di 1000 km in bicicletta, che si svolgerà in 75 ore. L’evento coinvolge ciclisti internazionali e si svolge lungo il periplo dell’isola. Si tratta di una competizione di lunga distanza che richiama atleti da tutto il mondo. La manifestazione si inserisce nel settore del cicloturismo e si svolge nel cuore del Mediterraneo.
Il cicloturismo internazionale fa tappa nel cuore del Mediterraneo. L’edizione 2026 della “Sicilia No Stop” si prepara ad accogliere atleti provenienti da ogni angolo del globo per un’avventura dal sapore epico: 1000 km a pedali lungo il periplo dell’isola. Organizzata dal Gs Mediterraneo, la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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