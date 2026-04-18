via al terre di pisa bike trail 2026 in bici tra cultura gusto e natura

È stato annunciato l’avvio del progetto Terre di Pisa Bike Trail 2026, un percorso ciclabile che attraversa le aree di Terre di Pisa. Il percorso si propone di unire elementi di natura, cultura e gastronomia, offrendo ai partecipanti un itinerario dedicato alla scoperta del territorio locale. La realizzazione del trail mira a promuovere il turismo sostenibile e l’uso della bicicletta come mezzo di esplorazione.

Le Terre di Pisa come palcoscenico di un’esperienza in bicicletta tra natura, gusto e scoperta del territorio. Non un semplice evento sportivo, ma un itinerario pensato per far vivere in modo autentico alcune delle località più affascinanti dell’area pisana, tra Pisa, Pontedera, Vicopisano, Monte Serra, Calci e Marina di Pisa. Ieri il taglio del nastro al Giardino Scotto con l’apertura del villaggio, area expo e le sessioni di test bike. Grande protagonista il Bike Park “Il Campetto”, l’area dedicata ai bambini (2-12 anni) con istruttori qualificati AMI BIKE per prove di abilità ed equilibrio. Nel pomeriggio la Gravel Ride del Lago, prima “experience” in sella su un percorso di 35 km dedicato agli amanti delle strade bianche e della natura intorno al Lago di Massaciuccoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

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