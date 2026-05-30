Dalla tragedia alla vita | nata la figlia del giovane operaio morto a Lioni
Una giovane donna ha dato alla luce una figlia poche ore dopo la morte del giovane operaio rimasto ucciso in un incidente sul lavoro a Lioni. La nascita è avvenuta in un ospedale della zona, mentre il corpo dell’operaio era ancora sotto shock. La famiglia ha confermato che la donna ha partorito senza complicazioni, in condizioni di salute stabili. La notizia ha fatto il giro della comunità, mentre le autorità continuano le indagini sull’incidente.
Tempo di lettura: 2 minuti Mentre una giovane vita si spegneva, un’altra veniva al mondo. A poche ore dalla morte di Salik Hossain, il 26enne originario del Bangladesh deceduto all’ospedale Moscati di Avellino in seguito al grave incidente sul lavoro avvenuto a Lioni, la moglie ha dato alla luce una bambina. La notizia della nascita è stata comunicata con emozione al parroco di Lioni, don Gelsomino Spatola, da un cugino del giovane operaio. La famiglia ha chiesto al sacerdote di suggerire un nome italiano da affiancare a quello musulmano della piccola. “Ho proposto Fatima – racconta don Spatola – un nome che appartiene sia alla tradizione cristiana sia a quella islamica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
La tragedia degli ABBA
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