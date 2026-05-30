Dalla tragedia alla vita | nata la figlia del giovane operaio morto a Lioni

Notizia in breve

Una giovane donna ha dato alla luce una figlia poche ore dopo la morte del giovane operaio rimasto ucciso in un incidente sul lavoro a Lioni. La nascita è avvenuta in un ospedale della zona, mentre il corpo dell’operaio era ancora sotto shock. La famiglia ha confermato che la donna ha partorito senza complicazioni, in condizioni di salute stabili. La notizia ha fatto il giro della comunità, mentre le autorità continuano le indagini sull’incidente.