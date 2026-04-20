Venerdì scorso, nella zona artigianale delle Bassette a Ravenna, si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane operaio di 21 anni. La notizia ha suscitato dolore tra i familiari, che piangono la perdita del loro congiunto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, senza ancora fornire dettagli specifici. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia del defunto.

Un tragico incidente avvenuto venerdì scorso nella zona artigianale delle Bassette, a Ravenna, ha strappato la vita a un giovane operaio di 21 anni. Rayan, residente a Cesena, è deceduto dopo una caduta dal tetto di un capannone mentre prestava servizio per una ditta con sede a Cesenatico. Il ragazzo si trovava nel cantiere insieme al padre quando si è verificato il sinistro. La magistratura ha già avviato un fascicolo per omicidio colposo aggravato e le indagini puntano verso un indagato. Il commiato del giovane è avvenuto tra la moschea di Torre del Moro e il cimitero di Tipano, dove è stato deposto. Durante i riti funebri, la comunità locale si è raccolta in massa, portando con sé il dolore di chi conosceva il ragazzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Ravenna: morto il giovane operaio, piange la famiglia

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