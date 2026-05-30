A Roma, la tutela delle donne si rafforza con una rete di assistenza che combina prevenzione sanitaria, supporto psicologico, informazione e percorsi concreti di protezione. Mariastella Giorlandino si impegna in iniziative che integrano questi aspetti, puntando a offrire un sostegno completo alle donne. L’obiettivo è creare un sistema capace di rispondere alle diverse esigenze, dalla salute alla sicurezza, attraverso servizi integrati e accessibili.

A Roma, la tutela delle donne passa sempre più attraverso una rete di assistenza che unisce prevenzione sanitaria, supporto psicologico, informazione e percorsi concreti di protezione. È su questa linea che da anni si muove la Fondazione Artemisia ETS, guidata dalla dottoressa Mariastella Giorlandino, impegnata nel contrasto alla violenza di genere e nella promozione della salute femminile attraverso iniziative gratuite, campagne di sensibilizzazione e programmi di sostegno rivolti alle persone più fragili. L'attività della Fondazione si sviluppa su più livelli, dall'assistenza alle vittime di violenza fino ai progetti di prevenzione oncologica e di alfabetizzazione sanitaria, con l'obiettivo di costruire un sistema capace non soltanto di intervenire nelle emergenze, ma anche di prevenire situazioni di disagio e vulnerabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dalla salute alla sicurezza, l'impegno di Mariastella Giorlandino per le donne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Artemisia Lab, la sanità che nasce dalla passione: la visione di Mariastella Giorlandino tra eccellenza e attenzione alle personeUn'azienda nel settore sanitario ha avviato un progetto che punta a valorizzare l’assistenza umana e l’eccellenza clinica.

Mariastella Giorlandino e Artemisia Lab donano farmaci pediatrici per i bambini del KenyaUna donazione di farmaci pediatrici per il trattamento di patologie oftalmologiche nei bambini è stata effettuata durante una missione umanitaria in...