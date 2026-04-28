Mariastella Giorlandino e Artemisia Lab donano farmaci pediatrici per i bambini del Kenya

Una donazione di farmaci pediatrici per il trattamento di patologie oftalmologiche nei bambini è stata effettuata durante una missione umanitaria in Kenya. La donazione è stata realizzata da Mariastella Giorlandino, nell'ambito di un progetto promosso dall'associazione Ripartiamo APS. La consegna dei medicinali si inserisce nelle attività di assistenza sanitaria portate avanti in loco da volontari e organizzazioni non governative.

ROMA (ITALPRESS) – Una fornitura di farmaci pediatrici destinati alla cura delle patologie oftalmologiche infantili è stata donata da Mariastella Giorlandino in occasione della missione umanitaria attualmente in corso in Kenya, promossa da Ripartiamo APS. Lo rende noto un comunicato diffuso da Fondazione Artemisia ETS, precisando che si tratta di un intervento concreto volto a garantire cure essenziali ai bambini in contesti caratterizzati da forte carenza di accesso ai servizi sanitari. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della presidente della Fondazione Artemisia ETS e amministratore della rete dei centri clinici Artemisia Lab, da anni attiva nella promozione della prevenzione, dell’assistenza sanitaria e della tutela delle fasce più fragili.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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