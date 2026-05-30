Dalla F1 raccontata da Patrese a Franz Liszt secondo Bahrami le novità in libreria

Notizia in breve

Questa settimana in libreria sono disponibili nuove uscite che spaziano tra vari generi, tra cui romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage. Tra le novità ci sono un volume che narra la storia della Formula 1 attraverso gli occhi di Patrese e un altro dedicato a Franz Liszt, secondo l’interpretazione di Bahrami. La selezione è stata presentata dall’Adnkronos e include diverse pubblicazioni recenti.