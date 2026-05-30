Dalla F1 raccontata da Patrese a Franz Liszt secondo Bahrami le novità in libreria

Da webmagazine24.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa settimana in libreria sono disponibili nuove uscite che spaziano tra vari generi, tra cui romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage. Tra le novità ci sono un volume che narra la storia della Formula 1 attraverso gli occhi di Patrese e un altro dedicato a Franz Liszt, secondo l’interpretazione di Bahrami. La selezione è stata presentata dall’Adnkronos e include diverse pubblicazioni recenti.

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(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' in libreria con Mondadori 'Viva il Re! Viva la Repubblica!', saggio di Alfonso Celotto, Giulia Guerrini uscito in occasione degli 80 anni della Repubblica. In un’Italia ancora segnata da vent’anni di dittatura e dalle macerie. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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