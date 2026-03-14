Da Riotta a Malvaldi le novità in libreria

Questa settimana in libreria sono arrivate diverse novità tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage. La selezione comprende opere di autori come Riotta e Malvaldi, che si aggiungono ai titoli appena pubblicati. La lista include pubblicazioni di vario genere, tutte disponibili per l'acquisto o la consultazione. L'elenco viene riportato dall'Adnkronos senza commenti o analisi aggiuntive.

(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' in libreria con Mondadori il thriller firmato da Gianni Riotta 'Generose anime di eroi'. Il Partito della Guerra agisce in Russia, all’ombra del Cremlino. Trama per sabotare Stati Uniti ed Europa servendosi di una gang. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Da Pulixi a Verdelli, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana... Da Salman Rushdie a Stefania Auci, le novità in libreriaUscirà in libreria con Mondadori il 13 gennaio ‘Linguaggi della verità’ di Salman Rushdie.