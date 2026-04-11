Da Rushdie a Veronesi le novità in libreria

Questa settimana in libreria sono arrivate diverse novità, tra cui romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage. Tra i titoli più attesi ci sono opere di autori noti, con pubblicazioni che spaziano tra generi diversi. La selezione comprende anche nuove uscite di autori internazionali e italiani, offrendo un’ampia scelta ai lettori interessati a temi vari. La presentazione delle novità è stata resa nota dall’agenzia di stampa Adnkronos.

(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana dall'AdnKronos. E' in libreria con Mondadori 'L’undicesima ora' di Salman Rushdie. Il quintetto di racconti che compone il libro offre una caleidoscopica quanto affascinante esplorazione della vita, della morte e di ciò che viene messo a fuoco. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Da Pulixi a Verdelli, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana... Da Riotta a Malvaldi, le novità in libreria(Adnkronos) – Ecco una selezione delle novità in libreria, tra romanzi, saggi, libri d'inchiesta e reportage, presentata questa settimana...