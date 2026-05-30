Dalla costa ai colli, le Marche offrono atmosfere eleganti e tesori da scoprire. L’itinerario parte da Fermo, città d’arte situata su un colle panoramico, nel cuore della provincia. La zona si caratterizza per architetture storiche e paesaggi suggestivi. La regione presenta un mix di ambienti costieri e collinari, con punti di interesse culturale e naturale.

L’itinerario ideale parte dal cuore della provincia: Fermo, elegante città d’arte arroccata su un colle panoramico. Passeggiando tra le vie del centro storico si scoprono piazza del Popolo, una delle più scenografiche d’Italia, il Palazzo dei Priori e le straordinarie Cisterne Romane. All’interno del Palazzo dei Priori merita una visita la storica Biblioteca Civica Spezioli, celebre per il prezioso ‘Mappamondo’ del cartografo Silvestro Amanzio Moroncelli, autentico gioiello culturale che affascina visitatori e appassionati di storia e geografia. Dalla sommità della città, lo sguardo spazia dal Mare Adriatico ai Monti Sibillini. Scendendo verso la costa si raggiunge Porto San Giorgio, raffinata località balneare famosa per il suo lungomare alberato, il porto turistico e l’atmosfera vivace. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla costa fino ai colli. Atmosfere eleganti e tesori da scoprire. Le Marche più intime

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