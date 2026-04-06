Il Piemonte si prepara ad accogliere il pubblico in undici musei che apriranno le porte il 18 e 19 aprile. L’evento fa parte della seconda edizione delle Giornate internazionali delle case della memoria e dei musei di personalità illustri, e permette di visitare diversi spazi culturali della regione. Durante queste giornate, i visitatori potranno scoprire i tesori custoditi all’interno di queste istituzioni.

Undici istituzioni culturali piemontesi apriranno i propri spazi il 18 e 19 aprile. L’iniziativa si inserisce nella seconda edizione delle Giornate internazionali delle case della memoria e dei musei di personalità illustri. L’evento ha una portata globale con l’adesione di oltre 400 realtà nel mondo. In Italia il numero di partecipanti supera le 150 unità, distribuite su 18 regioni diverse. Le prenotazioni saranno disponibili sul sito ufficiale casedellamemoria.it fino al 15 aprile. Mappa delle aperture tra Torino e le province. Il capoluogo piemontese propone tre appuntamenti distinti. Il 19 aprile il Museo Francesco Faà di Bruno permetterà l’accesso al suo celebre campanile per ammirare la città, previo obbligo di prenotazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, 11 musei aprono le porte: ecco i tesori da scoprire

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