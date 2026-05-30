Dalla zona del Montefeltro fino alla costa adriatica, la provincia di Pesaro e Urbino presenta un paesaggio che combina aree collinari, borghi storici e spiagge. Le colline sono caratterizzate da insediamenti medievali e castelli, mentre lungo la costa si trovano lunghe spiagge e stabilimenti balneari. La regione si estende tra aree rurali e zone più urbanizzate, con un patrimonio storico e artistico riconosciuto. Le località sono raggiungibili attraverso strade e ferrovie che collegano le principali città e paesi.

Ci sono luoghi dove il paesaggio sembra trasformarsi in arte. La provincia di Pesaro e Urbino è uno di questi: un territorio in cui il blu dell’Adriatico incontra le colline del Montefeltro, dove borghi medievali, città rinascimentali e panorami mozzafiato raccontano l’anima più elegante delle Marche. Qui il viaggio attraversa secoli di storia e bellezza. A Urbino, patrimonio mondiale Unesco, il Rinascimento vive ancora nelle piazze, nei vicoli e nell’imponente Palazzo Ducale, simbolo della raffinata corte dei Montefeltro. È la città che diede i natali a Raffaello Sanzio e che ancora oggi conserva intatto il fascino di una capitale culturale europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal Montefeltro all’Adriatico. Nella culla del Rinascimento

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