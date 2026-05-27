Streghe erbe e veleni i segreti della medicina nella Modena del Rinascimento

Notizia in breve

Durante il Rinascimento a Modena, mercanti e medici ambulanti vendevano erbe, unguenti e veleni nei mercati di Piazza Grande. Le erbarie erano frequentate da persone interessate a rimedi naturali, mentre si diffondevano anche prodotti tossici. La presenza di pratiche legate alle streghe e all’uso di veleni contribuiva a un mercato variegato, che combinava conoscenze mediche e credenze popolari. La figura del medico itinerante era comune e offriva diverse tipologie di prodotti e trattamenti.