A Roma, dal 20 marzo, è aperta una mostra dedicata a uno dei principali protagonisti del Rinascimento, considerato il primo storico dell’arte moderna. L'esposizione si focalizza sul suo contributo e sul rapporto con la città eterna, offrendo una panoramica sulle sue opere e sulla sua influenza nel mondo dell’arte. La mostra intende mettere in luce il ruolo di questa figura nella storia culturale del periodo.

( a skanews) – Un omaggio a uno dei grandi protagonisti del Rinascimento, considerato il primo storico dell’arte moderna, attraverso il suo legame con la Città Eterna. La mostra Vasari e Roma, dal 20 marzo al 19 luglio ai Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli, racconta il legame profondo dell’artista aretino con la Capitale, luogo fondamentale per la sua formazione, tra ispirazione, conoscenze e inserimento negli ambienti più prestigiosi. Da Michelangelo a Donatello. guarda le foto La mostra di Vasari a Roma, dal 20 marzo. Oltre 70 le opere, tra stampe, disegni, incisioni, lettere, sculture e dipinti, di cui 16 autografi. La mostra è divisa in quattro sezioni che ripercorrono, cronologicamente, i soggiorni di Vasari a Roma. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'uomo che ha "inventato" il racconto del Rinascimento, in mostra a Roma, dal 20 marzo

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