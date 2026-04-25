Verso Milan-Juventus Rabiot potrebbe realizzare un nuovo record | ecco di cosa si tratta

Mentre il match tra Milan e Juventus si avvicina, si parla della possibilità che Rabiot possa stabilire un nuovo record durante l'incontro. La sfida si svolgerà a San Siro e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in ottica qualificazione alla Champions League. La partita si preannuncia ricca di emozioni e di opportunità per i singoli giocatori di lasciare un segno significativo.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dopo la vittoria di Verona, il Milan di Massimiliano Allegri vuole dare continuità alla propria corsa verso la qualificazione in Champions League, oggi più vicina che mai. Servono 7 punti nelle ultime 5 partite per blindare aritmeticamente l’obiettivo. Il prossimo snodo è di quelli decisivi: domenica sera a San Siro arriva la Juventus, in un incrocio che può indirizzare in modo definitivo la stagione rossonera. La squadra allenata da Luciano Spalletti si presenta a Milano in un buon momento di forma, come dimostra l’ultima vittoria casalinga contro il Bologna. Un segnale di solidità e continuità che alza il livello della sfida e impone al Milan una prestazione di personalità, intensità e maturità tattica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Milan-Juventus, Rabiot potrebbe realizzare un nuovo record: ecco di cosa si tratta Notizie correlate Serie A, la Cremonese in campo contro il Milan per un record storico: ecco di cosa si trattaDomani, all'ora di pranzo, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo per la 27^ giornata di campionato. Vlahovic Juve, rinnovo possibile? Questo fattore potrebbe essere decisivo. Ecco di cosa si trattaCalciomercato Juve, sfida alla Roma per questi due calciatori: Comolli deve accelerare per anticipare i giallorossi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il tunnel a Theo, la lite per il Covid e... Allegri: viaggio nella vita juventina di Rabiot; SportMediaset: Verso Milan-Juventus: il big-match si avvicina Video; Milan-Juve, Allegri e Rabiot affrontano il loro passato; Milan, tre punti a Verona ma l’attacco resta un caso: quanti dubbi verso la Juve. Verso Milan-Juve: conferma per Locatelli, Yildiz sfida LeaoDomenica ore 20:$5, i bianconeri di scena a San Siro contro l'undici di Allegri in una sfida fondamentale per la Champions ... it.blastingnews.com Probabile formazione - Verso Milan-Juventus: Saelemaekers di nuovo dal 1'Dopo la vittoria di Verona Massimiliano Allegri punta a vincere anche contro la Juventus, da ex di turno, per ipotecare ulteriormente il posto Champions del suo Milan. Uscire da San Siro con i 3 punti ... msn.com VERSO MILAN-JUVENTUS Tra i pali nonostante il recupero di Perin ci sarà nuovamente Di Gregorio che ha sfruttato queste partite per riconquistare la maglia da titolare. In difesa confermati Kelly, Bremer e Kalulu con Cambiaso a sinistra e McKennie a destra - facebook.com facebook Allegri ha un solo ballottaggio in testa Verso Milan-Juventus x.com