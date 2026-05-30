Tra il 2022 e il 2026 si sono verificati diversi incidenti e violazioni nei Paesi NATO. Un drone è caduto a Zagabria, mentre in Romania sono stati segnalati lanci di missili Geran-2. Durante questo periodo, sono stati registrati anche episodi in Polonia e Lettonia. La serie di eventi include cadute di detriti e attacchi che coinvolgono vari Paesi della regione.

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© Virgilio.it - Dal drone caduto a Zagabria al Geran-2 in Romania, la scia di incursioni nei Paesi Nato lunga quattro anni

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