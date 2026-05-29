Il drone precipitato in Romania era un Geran 2 russo Ma Putin nega tutto | Voglio indagini obiettive

Da secoloditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un drone di produzione russa, identificato come Geran 2, è precipitato su un condominio nella regione orientale della Romania, a pochi chilometri dal confine ucraino. Il governo locale ha confermato che si tratta di un modello di origine russa. Il presidente ha dichiarato di voler condurre indagini obiettive e ha negato ogni coinvolgimento diretto. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti o danni materiali.

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Il drone che ha colpito un condominio a Galati, nella Romania Orientale, a pochi km dal confine con l’Ucraina, era un Geran 2 di provenienza russa. Ad annunciarlo è stato il ministero della Difesa romeno in un comunicato. Il Geran 2 è un drone kamikaze sviluppato dalla Russia, a partire dal modello di un drone Shahed iraniano. Per ora, come ha spiegato il dicastero, «squadre di specialisti del ministero della Difesa, del ministero dell’Interno e dei servizi segreti romeni continuano le indagini nell’area del condominio di Galati dove un drone si è schiantato la mattina del 29 maggio. Le prime informazioni indicano che l’intero carico del Geran 2, di fabbricazione russa, è esploso all’impatto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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