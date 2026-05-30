Luis Enrique ha firmato un nuovo contratto con il Paris Saint-Germain, segnando un ritorno in un club di rilievo europeo. La sua carriera si è sviluppata tra il Barcellona, dove ha vinto titoli importanti, e il PSG, con cui prosegue il suo percorso. Dopo undici anni dal suo successo con il club catalano, mantiene una presenza significativa nel calcio europeo. La sua esperienza e i risultati ottenuti lo confermano come una figura di riferimento nel panorama calcistico continentale.

Luis Enrique, continuità di grandezza: undici anni dopo il trionfo col Barcellona domina ancora l’Europa. Un grande allenatore. Ci sono allenatori che vincono. E poi ci sono quelli che cambiano il destino dei club. Luis Enrique appartiene senza dubbio alla seconda categoria. A undici anni dal suo primo trionfo europeo con il Barcellona, il tecnico spagnolo ha trasformato il Paris Saint?Germain in una delle squadre più dominanti del calcio continentale, riportandolo per il secondo anno consecutivo all’ultimo atto della Champions League e confermandosi come uno degli allenatori più influenti della sua generazione. Arrivato a Parigi nell’estate 2023, Luis Enrique ha raccolto un’eredità complicata. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Dal Barcellona al PSG, la firma di Luis Enrique non cambia: undici anni dopo è ancora un gigante europeo

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Chelsea-PSG, l'intervista a Luis Enrique dopo la partita | Champions League

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