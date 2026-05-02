Renato Marin in campo con il PSG | dopo Donnarumma un altro portiere italiano per Luis Enrique

Un giovane portiere italiano del 2006 ha esordito in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain, dopo aver giocato con le squadre giovanili della Roma. È il secondo portiere italiano a far parte della rosa del club in questa stagione, seguendo le tappe di un altro portiere che già indossa la maglia del PSG. La sua presenza sul campo si inserisce nel percorso di inserimento nel primo team del club francese.

Il portiere classe 2006, che ha giocato con le giovanili della Roma, ha fatto il suo esordio in Ligue 1 con il PSG, che con Renato Marin ritrova un portiere italiano dopo Gigio Donnarumma.🔗 Leggi su Fanpage.it

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