Dai licenziamenti delle big tech alla minore richiesta di laureati | così l' Ai ha già cominciato a cambiare il lavoro

Le aziende tecnologiche hanno avviato licenziamenti di massa e si registra una diminuzione delle richieste di laureati. L'intelligenza artificiale sta modificando le dinamiche occupazionali, portando a riduzioni di posti di lavoro e a una domanda più bassa di figure altamente qualificate. Questi cambiamenti stanno influenzando il mercato del lavoro in vari settori, evidenziando una trasformazione in corso da parte delle nuove tecnologie.

"La rivoluzione non è un pranzo di gala". La frase attribuita al presidente e rivoluzionario cinese Mao Zedong (in un ben altro contesto e con ben altri fini) sembra calzare perfettamente anche agli sconvolgimenti che l'intelligenza artificiale sta cominciando ad apportare al mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Today.it

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