Un legame tra figure di potere e animali si manifesta in diversi contesti storici e attuali. Si parla di gatti associati a Cleopatra, di corgi della regina Elisabetta II e di un pappagallo che vive con il rettore di un’università italiana. Questi esempi mostrano come animali domestici siano spesso legati a simboli di leadership e status. La presenza di animali nelle vite di personaggi pubblici continua a suscitare interesse e curiosità.

Da Cleopatra a Giorgia Meloni, passando per la regina Elisabetta II e fino a un curioso pappagallo che vive con il Professore Massimiliano Marianelli, Magnifico Rettore dell’Università di Perugia. Il rapporto tra le grandi personalità della storia e gli animali continua a suscitare interesse e riflessioni, tanto da diventare il tema centrale di una lunga conversazione tra il giornalista Antonio Nesci e l’esperta del comportamento felino Marta Picchio. L’occasione è stata una diretta internazionale seguita da spettatori collegati da diverse parti del mondo, da Vancouver a New York, da Buenos Aires fino a Londra, anche dall’Asia e dall’Australia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dai gatti di Cleopatra ai corgi della regina Elisabetta: il legame tra potere, leadership e animali affascina il pubblico

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This Is Why Cats Were Worshipped in Ancient Egypt

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