Burberry presenta una capsule collection ispirata alla regina Elisabetta II con tanto di spilla a forma di corgi

Burberry ha annunciato il lancio di una capsule collection dedicata alla regina Elisabetta II, creata per celebrare il centenario della sua nascita. La collezione include capi e accessori che richiamano lo stile della sovrana, tra cui una spilla a forma di corgi. La linea sarà disponibile a breve e si inserisce nelle iniziative del brand per omaggiare la figura della regina.

Burberry ha voluto rendere omaggio alla sua cliente più celebre in occasione del centenario della sua nascita, che sarà ufficialmente commemorato il prossimo 21 aprile. Con il supporto del Royal Trust, la griffe britannica ha ideato una capsule ispirata al suo «guardaroba iconico, che si traduce in capi spalla d'autore e cashmere tessuto in Scozia», come annunciato in un comunicato diffuso da Town & Country. La mini-collezione, disponibile sul sito del marchio e presso la boutique del Royal Trust, comprende quattro pezzi coordinati: una sciarpa, un foulard, una spilla e, naturalmente, un trench. Capo di punta di Burberry, indossato... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Burberry presenta una capsule collection ispirata alla regina Elisabetta II (con tanto di spilla a forma di corgi) Articoli correlati Regina Camilla, perché quella spilla a forma di corona la lega così tanto a CarloEppure, a ben guardare, non si tratta di una spilla qualunque, e nemmeno di una corona qualsiasi. Burberry’s lancia una collezione speciale per la regina Elisabetta in occasione del suo centenarioLa regina Elisabetta, anche dopo la sua scomparsa, continua ad influenzare la Gran Bretagna anche nel settore della moda. Altri aggiornamenti su Burberry presenta Temi più discussi: Burberry lancia una capsule ispirata al guardaroba della regina Elisabetta; Burberry dedica una capsule collection alla Regina Elisabetta II; Burberry presenta una capsule collection ispirata alla regina Elisabetta II (con tanto di spilla a forma di corgi); Elisabetta II e il suo trench: Burberry lancia un modello limited edition in occasione dei 100 dalla nascita della regina. Burberry presenta una capsule collection ispirata alla regina Elisabetta II (con tanto di spilla a forma di corgi)In occasione del centenario della sua nascita, Burberry ha ideato una capsule collection ispirata allo stile della compianta sovrana. E ai suoi amici a quattro zampe preferiti ... vanityfair.it Burberry dedica una capsule collection alla Regina Elisabetta IIIl brand presenta 4 nuovi modelli ispirati al guardaroba della Sovrana. Il lancio anticipa la grande mostra a Buckingham Palace Queen Elizabeth II: Her life in style ... esquire.com U.S. Agropoli 1921. . Mister Squillante si presenta: la conferenza stampa di presentazione #USAgropoli1921 #ForzaDelfini #CuoreBiancoAzzurro #tifiAMOagropoli - facebook.com facebook