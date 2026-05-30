Al molo Beverello, la presenza di transenne, catene e barriere ha creato un ambiente simile a un bunker. La situazione riguarda gli imbarchi e la vendita dei ticket, con disagi evidenti per i passeggeri. Le strutture temporanee sono state installate per gestire l’afflusso, ma sono state giudicate insufficienti. La situazione ha portato a richieste di interventi per migliorare le condizioni e la gestione del traffico nel porto.

Transenne, catene, barriere. Il nuovo Beverello si è adeguato perfettamente a quello che sembra un bunker. Chi immaginava una stazione marittima tecnologica, funzionale, bella da guardare e da vivere resta a dir poco deluso. Piccola, troppo piccola per il movimento passeggeri che deve sopportare; pessima organizzazione degli imbarchi, perché non consente di sfruttare neanche gli spazi esterni che pure potrebbero essere una importante valvola di sfogo. La nuova stazione marittima Beverello è gestita da una società a cui partecipano gli armatori delle compagnie del Golfo. Nei piani dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, proprietaria dell’immobile, il manufatto doveva diventare un luogo accogliente, vigilato, un’oasi circondata da verde e piante. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Dagli imbarchi ai ticket, disagi al molo Beverello: «Ora serve una svolta»

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