Un nuovo collegamento dal Molo Beverello ai Campi Flegrei via mare | si parte il 1 giugno

Dal primo giugno è previsto l'avvio di un nuovo servizio di collegamento via mare tra Napoli e Bacoli, con partenze dal Molo Beverello e arrivi nel porto di Baia. Il servizio si rivolge principalmente ai visitatori diretti verso i Campi Flegrei e prevede corse quotidiane a partire dalla data stabilita. La tratta mira a facilitare gli spostamenti tra il centro della città e le zone turistiche dei Campi Flegrei.

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