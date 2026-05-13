Un nuovo collegamento dal Molo Beverello ai Campi Flegrei via mare | si parte il 1 giugno

Da napolitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal primo giugno è previsto l'avvio di un nuovo servizio di collegamento via mare tra Napoli e Bacoli, con partenze dal Molo Beverello e arrivi nel porto di Baia. Il servizio si rivolge principalmente ai visitatori diretti verso i Campi Flegrei e prevede corse quotidiane a partire dalla data stabilita. La tratta mira a facilitare gli spostamenti tra il centro della città e le zone turistiche dei Campi Flegrei.

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Dal primo giugno partirà il nuovo collegamento turistico via mare tra Napoli e Bacoli. Le corse collegheranno il Molo Beverello con il porto di Baia, con l’obiettivo di intercettare la domanda crescente di visitatori diretti verso i Campi Flegrei."Da Napoli a Bacoli, via mare! Sta per partire una.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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