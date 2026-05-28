A Portonovo, il molo non verrà ristrutturato a causa della mancanza di fondi. Gli operatori locali hanno preparato una lettera per chiedere aiuto alla Regione. Attualmente, non ci sono risorse disponibili per interventi di restauro o manutenzione del molo, considerato un punto critico per la sicurezza dell’area. La richiesta mira a ottenere finanziamenti pubblici per poter intervenire e migliorare le condizioni di accesso e sicurezza del porto.

Portonovo: il molo, al momento non si farà. Gli operatori della Baia hanno pronta una missiva da inviare a tutte le istituzioni, a qualsiasi titolo interessate alla sua efficace funzione, per chiedere ancora una volta la realizzazione di opere necessarie a rendere questa struttura utilizzabile, in caso di emergenza, dalle imbarcazioni di soccorso e di primo intervento. Un problema antico che ad ogni stagione emerge con preoccupazione da parte degli operatori che l’hanno evidenziata anche lo scorso martedì in occasione della presentazione da parte del Comune, del nuovo Piano Antincendio Boschivo. Il molo non è solo fondamentale nelle operazioni di soccorso in mare, per trasportare a terra le persone soccorse ma diventa di estrema importanza in caso di calamità avendo Portonovo una sola via di accesso e quindi di fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Portonovo, allarme sicurezza: "Ma ora non ci sono i soldi per ristrutturare il molo. Serve l’aiuto della Regione"

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