Da volt a volta ora è la destra a voler cambiare le parole | la battaglia del governo Meloni per rinominare l’elettricità

Il governo guidato da una coalizione di destra ha avviato un’iniziativa per modificare l’uso di alcuni termini relativi all’energia, come sostituire “volt” con “volta”. Questa proposta si inserisce in una serie di interventi nel settore, mentre in passato le modifiche linguistiche erano state promosse dalla sinistra, includendo l’introduzione di termini neutri e femminili estesi. La discussione riguarda principalmente le denominazioni tecniche e il loro impatto sulla comunicazione ufficiale e quotidiana.

Fino a qualche anno fa, era la sinistra a inseguire la rivoluzione attraverso il vocabolario: prima gli asterischi, poi lo schwa, infine il femminile esteso. Da destra si guardava a tutto ciò con un misto di sarcasmo e insofferenza, liquidando la questione come irrilevante. Ma ora che al potere ci sono proprio i conservatori, qualcosa sembra essere cambiato. E il paradosso è che a inseguire una piccola rivoluzione linguistica è proprio il governo di Giorgia Meloni. Non per ridefinire il genere delle professioni nel nome dell’inclusività, ma per rinominare una delle unità di misura più conosciute al mondo: il volt. La proposta italiana per omaggiare Volta. 🔗 Leggi su Open.online

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