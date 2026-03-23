Gli italiani hanno respinto la riforma giudiziaria sostenuta dalla premier del centrodestra Giorgia Meloni in un referendum. Per il governo si tratta di una grave battuta d’arresto politica. I dati definitivi del Ministero dell’Interno mostrano che il “No” ha ottenuto quasi il 54%, mentre il “Sì” circa il 46%. La votazione, durata due giorni, è iniziata domenica 22 marzo 2026 e l’affluenza ha raggiunto quasi il 59%, molto più alta del previsto. Tra tensioni politiche già alle stelle, il dibattito pubblico si è intensificato nelle ultime settimane prima del voto, trasformandolo di fatto in un test di fiducia sulla leadership della stessa Meloni. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Gli italiani hanno detto “No” a cambiare la Costituzione. Cosa accadrà ora e quali saranno le ripercussioni per il governo di Giorgia Meloni

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