Purghe nel giullaresco governo di Giorgia Meloni | da Delmastro a Santanché così la destra bluette prova a recuperare consensi

In questi giorni il governo guidato da Giorgia Meloni sta effettuando diverse sostituzioni e cambiamenti nei ruoli di vertice, suscitando reazioni e commenti vari. Tra le mosse più evidenti ci sono le nomine e le rimozioni di alcuni esponenti di spicco, che sembrano far parte di una strategia per ridisegnare la composizione dell’esecutivo. La situazione ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti politici.

Le purghe che infaticabilmente sta attuando in questi giorni il giullaresco governo di Giorgia Meloni ci rivelano anzitutto una più che giustificata inquietudine da parte governativa. La batosta del referendum si fa sentire e lascia segni evidenti. Come più volte ho evidenziato, con il no al referendum non ha certo vinto Elly Schlein (sarebbe ora che qualcuno la rendesse edotta di ciò), ma indubbiamente ha perso Giorgia Meloni. La quale sta reagendo in maniera goffa e scomposta, con buona pace dei tanti capita insanabilia che vanno ripetendo vanamente che ella è una vera politica di prim'ordine. Le purghe che hanno colpito,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Purghe nel giullaresco governo di Giorgia Meloni: da Delmastro a Santanché, così la destra bluette prova a recuperare consensi Articoli correlati Leggi anche: Terremoto nel governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, in bilico Santanchè. La decisione di Meloni dopo il referendum Terremoto nel Governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, Meloni spinge anche SantanchèRoma, 24 marzo 2026 – Il referendum sulla giustizia produce già i suoi primi, pesanti effetti politici nel governo: Andrea Delmastro Delle Vedove... Approfondimenti e contenuti su Giorgia Meloni Perché il tempismo delle tre purghe di governo racconta una storia di ipocrisia e malafedeDopo il referendum fallito, Meloni caccia tre fedelissimi: una mossa tardiva che solleva dubbi sulla narrazione della premier 'non ricattabile' ... ilfattoquotidiano.it Referendum, il day after di Giorgia Meloni, la premier furiosa: via dal governo tutti gli indagatiLa mossa per eliminare i punti deboli. La Russa tenta la moral suasion con Santanchè. Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro e Giusi Bartolozzi il presidente del Consiglio chiede un passo indietro a u ... msn.com