Un trafficante proveniente dal Gambia è stato arrestato all’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino dopo essere stato trovato con 25 ovuli di cocaina nell’intestino. Le operazioni sono state condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane. L’uomo è stato sottoposto a controllo durante le verifiche di routine, e la sostanza stupefacente è stata individuata durante l’esame.

Per questo motivo il soggetto è stato accompagnato presso l’ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove gli accertamenti diagnostici hanno confermato la presenza di corpi estranei nel tratto gastro-intestinale. Il passeggero è stato quindi ricoverato sotto controllo sanitario e, al termine delle procedure mediche, sono stati recuperati 25 ovuli contenenti cocaina. Una volta dimesso dalla struttura ospedaliera, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Aveva 25 ovuli di cocaina nell’intestino. Trafficante proveniente dal Gambia arrestato all’Aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino

Articoli correlati

Aeroporto di Fiumicino, corriere della droga arrestato con 25 ovuli di cocaina ingeritiFiumicino, 17 marzo 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia...

Morto bimbo di pochi mesi all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma FiumicinoUn dramma improvviso ha colpito nei giorni scorsi l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma Fiumicino, dove un neonato di pochi mesi è morto dopo essersi...

Roma. Aveva 25 ovuli di cocaina nell’intestino. Trafficante del Gambia arrestato dalla Gdf

Una selezione di notizie su Roma Aveva 25 ovuli di cocaina...

Argomenti discussi: Fiumicino: nascondeva ovuli di cocaina nell’intestino, arrestato in aeroporto.

Roma, arrestato corriere ovulatore: aveva 330 grammi di cocaina in 25 ovuliFinanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato cocaina ingerita in ovuli presso l’a ... newtuscia.it

Aveva ingerito 25 ovuli di cocaina: arrestato corriere della drogaAtterrato dal Gambia, l'uomo è stato fermato in seguito a un controllo nello scalo romano. All'ospedale Grassi di Ostia è stata confermata la presenza dello stupefacente nel tratto gastro-intestinale ... rainews.it