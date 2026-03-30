Un uomo è stato arrestato dalla Polizia mentre si trovava a bordo di un treno partito da Roma e diretto a Cassino. Durante il controllo, sono stati trovati 80 ovuli di cocaina nascosti nel suo corpo. L’arresto è avvenuto sul convoglio, e l’uomo è stato condotto in commissariato per le procedure di identificazione e accertamenti.

Un uomo è stato è stato fermato dalla Polizia a bordo di un treno partito da Roma e diretto a Cassino. Il controllo è scattato alla stazione di Frosinone, dove gli agenti, insieme agli investigatori della Squadra Mobile, hanno deciso di approfondire gli accertamenti. All’interno di una sacca sportiva in suo possesso sono stati rinvenuti 80 ovuli di cocaina, immediatamente sequestrati. Per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori stanno ora lavorando per chiarire la destinazione della droga. Non si esclude che il carico fosse destinato proprio alla piazza di spaccio di Frosinone, dove il sospettato avrebbe potuto scendere di lì a poco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Fermato sul treno con 80 ovuli di cocaina: arrestato

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