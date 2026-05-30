Da Mattarella onorificenza al merito ai sub finlandesi dell’operazione alle Maldive

Il Presidente della Repubblica ha conferito un’onorificenza ai tre sub finlandesi coinvolti in un intervento alle Maldive. La premiazione è avvenuta in modo autonomo, senza richiesta o richiesta da parte dei destinatari. I sommozzatori sono stati riconosciuti per il loro contributo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sull’operazione o sulle ragioni del riconoscimento.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un’immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. Le onoreficenze sono arrivate proprio nel giorno dei funerali dei due sub. Circa duemila persone hanno partecipato al funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio, nella chiesa di San Francesco di Pegli. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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