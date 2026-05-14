Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal Gianluca Benedetti Federico Gualtieri Muriel Oddenino | chi sono i sub italiani morti alle Maldive

Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, dove erano scomparsi mentre partecipavano a un’attività organizzata da una barca safari. Le autorità locali hanno confermato che le ricerche, ormai concluse, hanno portato al ritrovamento dei corpi. Tra le persone coinvolte ci sono Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, insieme a Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. La vicenda ha attirato l’attenzione su un incidente che ha coinvolto appassionati di immersioni in un luogo molto frequentato dai sub.

Cinque sub italiani sono morti durante un'immersione alla Maldive. Erano scomparsi mentre partecipavano a un'attività subacquea organizzata da una barca safari come hanno confermato le autorità locali al termine di una vasta operazione di ricerca. Una delle vittime è una ricercatrice. 🔗 Leggi su Today.it

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Temi più discussi: Crisi cherosene, i piani di emergenza delle compagnie aeree: tagli il martedì e mercoledì, stop ai voli all'ora di pranzo e alle rotte brevi; Iran, no al piano Usa: Sarebbe sottomissione. Trump: Inaccettabile, ora non rideranno più; Meteo, torna il freddo: temporali e calo delle temperature al Nord e al Centro Italia. E sulle Alpi è attesa la neve; Foreign Tongues è il nuovo album dei Rolling Stones: Abbiamo ancora qualcosa da dire. E dentro ci sono Paul McCartney e Robert Smith dei Cure.

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