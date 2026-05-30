Da Kedrion agli studi con Sanofi il conflitto d’interessi della Pd Zambito
La deputata del Partito Democratico ha partecipato a una commissione parlamentare dedicata ai farmaci monoclonali durante la pandemia, nonostante abbia precedenti di collaborazione con aziende del settore. In passato ha lavorato con Kedrion e ha condotto studi con Sanofi. Durante l’audizione, ha discusso di Eli Lilly, i cui farmaci sono stati rifiutati in alcune occasioni. La presenza della deputata ha sollevato domande sul possibile conflitto d’interessi.
Perché al Pd in commissione Covid quando si parla dei monoclonali Eli Lilly in pandemia rifiutati dall’Italia alla sinistra parte la testa? Forse perché la deputata Ylenia Zambito è in conflitto d’interessi, avendo lavorato come docente presso il dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa ad alcune ricerche scientifiche con Toscana Life Science, la società che avrebbe dovuto produrre monoclonali in Italia ricevendo milioni di finanziamento pubblico. Lo dicono diversi documenti trovati in rete, in cui si parla anche di ricerche sponsorizzate da Sanofi. La Zambito con Tls ha anche partecipato ad altre pubblicazioni scientifiche assieme a... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Incompatibili e “blindati”: tutto quello che c’è da sapere sul conflitto d’interessi di Conte & co nelle Commissioni d’inchiestaDue delle principali commissioni parlamentari di inchiesta della diciannovesima legislatura sono al centro di un dibattito sul conflitto di interessi.
Strategia Donald: favorire gli interessi ed evitare il conflittoLa visita di Donald Trump a Pechino segna una delle prime applicazioni pratiche della strategia di favorire gli interessi nazionali e ridurre i...