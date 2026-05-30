Da Kedrion agli studi con Sanofi il conflitto d’interessi della Pd Zambito

Notizia in breve

La deputata del Partito Democratico ha partecipato a una commissione parlamentare dedicata ai farmaci monoclonali durante la pandemia, nonostante abbia precedenti di collaborazione con aziende del settore. In passato ha lavorato con Kedrion e ha condotto studi con Sanofi. Durante l’audizione, ha discusso di Eli Lilly, i cui farmaci sono stati rifiutati in alcune occasioni. La presenza della deputata ha sollevato domande sul possibile conflitto d’interessi.