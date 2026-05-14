Strategia Donald | favorire gli interessi ed evitare il conflitto
La visita di Donald Trump a Pechino segna una delle prime applicazioni pratiche della strategia di favorire gli interessi nazionali e ridurre i conflitti internazionali. Durante l'incontro, sono stati affrontati temi legati al commercio e alla sicurezza, con incontri tra rappresentanti dei governi e negoziati specifici. L'evento si inserisce nel quadro delle relazioni tra le due potenze, caratterizzate da incontri ufficiali e discussioni su questioni di interesse reciproco.
La visita di Donald Trump a Pechino rappresenta una delle prime traduzioni operative della visione strategica definita nella National Security Strategy (NSS 2025) e nella National Defense Strategy (NDS 2026): due documenti che sanciscono il consolidamento di una visione sempre meno ancorata al multilateralismo e sempre più orientata a logiche transazionali e nazionaliste. La NSS 2025 individua come priorità centrale la riduzione della sovraestensione degli Stati Uniti, abbandonando l'idea di una presenza militare e politica capillare e concentrando invece risorse diplomatiche, economiche e tecnologiche sulla competizione con la Cina. In questa prospettiva, il viaggio a Pechino non rappresenta un tentativo di integrare la Cina in un ordine multilaterale, bensì la presa d'atto del suo status di principale antagonista sistemico.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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