Incompatibili e blindati | tutto quello che c’è da sapere sul conflitto d’interessi di Conte & co nelle Commissioni d’inchiesta

Due delle principali commissioni parlamentari di inchiesta della diciannovesima legislatura sono al centro di un dibattito sul conflitto di interessi. In questa fase, alcuni membri sono stati accusati di essere incompatibili o di essere “blindati” da specifici vincoli, sollevando dubbi sulla loro posizione. La discussione riguarda in particolare le relazioni e le possibili sovrapposizioni tra gli incarichi ricoperti e le attività svolte.

Il conflitto d’interessi, si sa, vale solo quando riguarda il nemico politico e quello a cui stiamo assistendo nelle due commissioni parlamentari di inchiesta più importanti della diciannovesima legislatura lo dimostra. Il caso delle incompatibilità di alcuni componenti delle Commissioni Antimafia e Covid, che vedono coinvolti parlamentari del Movimento 5 stelle Roberto Scarpinato, Federico Cafiero De Raho e Giuseppe “Dpcm” Conte, è la rappresentazione plastica dell’ipocrisia che domina tra le fila degli onesti che pretendono di impartire lezioni all’intero arco costituzionale. Il conflitto di interessi nelle Commissioni d’inchiesta. Da mesi...🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Incompatibili e “blindati”: tutto quello che c’è da sapere sul conflitto d’interessi di Conte & co nelle Commissioni d’inchiesta Notizie correlate Leggi anche: Investire nelle polizze vita diventa più semplice e protetto. Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo scudo cDopo i casi di crisi finanziaria, il settore assicurativo cambia volto Qualcosa di Lilla: tutto quello che c’è da sapere sul filmQualcosa di Lilla: trama, cast e streaming del film su Rai 1 Questa sera, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Qualcosa di...