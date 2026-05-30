Tra gli ospiti di Torino Comics, domani alle 11, ci sarà Kenta Suzuki, noto per essere passato da hikikomori a divulgatore della cultura giapponese. La sua rinascita è legata anche all’Italia e al concetto di ikigai. Suzuki è diventato un punto di riferimento nel promuovere aspetti della cultura giapponese attraverso incontri e attività. La sua partecipazione si inserisce nel programma del quartiere dedicato agli eventi culturali.

Kenta Suzuki, lei è in Italia da 26 anni. Com’è iniziato il suo percorso? «Sono arrivato in Italia a 16 anni dopo un periodo difficile di isolamento sociale. Ero un hikikomori. In Giappone giocavo a calcio e sognavo di diventare calciatore, ma non riuscivo ad adattarmi al contesto sociale e vedevo soprattutto gli aspetti negativi della vita intorno a me. Mia madre mi propose di andare in Italia per un mese, ma io ho deciso di cambiare completamente la mia vita e restarci, spinto anche dal sogno del calcio. È stato il mio modo per uscire da quel periodo di isolamento». Era solo, all’inizio, qui in Italia? «Avrei dovuto essere seguito da un tutore giapponese, ma lui, dopo poche settimane, mi ha abbandonato dopo avermi rubato dei soldi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da hikikomori a divulgatore della cultura giapponese: la rinascita di Kenta Suzuki passa dall’Italia e dal concetto di ikigai

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