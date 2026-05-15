Il centrocampo della Juventus sta attirando l’attenzione del mercato, con diversi nomi sul tavolo delle trattative. Tra i giocatori considerati ci sono Lobotka, Koné e Bernardo Silva, tutti potenziali elementi per rinforzare la linea mediana della squadra. La società ha avviato negoziati e valutazioni per mettere a punto la rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare la qualità del reparto centrale. Le operazioni potrebbero segnare un passo importante nel percorso della squadra.

di Luca Fiore Il centrocampo della Juve è al centro delle strategie di mercato con Lobotka, Konè e Bernardo Silva tra i possibili nomi per iniziare un nuovo ciclo. La nuova Juventus di Luciano Spalletti prende forma tra idee tattiche ambiziose e possibili colpi di alto profilo. I nomi di Stanislav Lobotka, Manu Koné e Bernardo Silva raccontano chiaramente quale potrebbe essere la direzione tecnica del club bianconero: maggiore qualità nel palleggio, intensità nelle transizioni e superiorità tecnica negli ultimi trenta metri. Il profilo più “spallettiano” sembra essere quello di Lobotka. Il regista slovacco, già valorizzato a Napoli proprio dall’attuale tecnico italiano, garantisce ordine, gestione del possesso e capacità di uscita dal pressing. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Da Lobotka a Kone passando per il sogno Bernardo Silva: la rinascita della Juve passa dal centrocampo

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