L' Albero di Falcone mette radici nelle scuole forlivesi | la cultura della legalità passa dall' ambiente

L'Albero di Falcone viene piantato nelle scuole di Foresiva, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità tra gli studenti. Questa iniziativa si inserisce nel progetto di sensibilizzazione che collega il valore della giustizia alla tutela dell’ambiente. Le scuole coinvolte ospitano l’installazione, che rappresenta un simbolo di impegno civico e responsabilità sociale. L’evento si inserisce in un percorso volto a rafforzare la consapevolezza tra i giovani riguardo ai valori fondamentali della legalità e della tutela ambientale.

L'eredità morale di Giovanni Falcone e la cultura della legalità entrano nelle scuole forlivesi attraverso la tutela dell'ambiente. In occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, i Carabinieri del Nucleo forestale, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente, hanno consegnato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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