Il giocatore che partiva come favorito assoluto è stato eliminato al primo turno di Parigi, sorprendendo tutti. La sconfitta è arrivata in tre set contro un avversario qualificato dalla fase preliminare. La partita si è conclusa con un punteggio di 7-6, 4-6, 2-6. La sconfitta interrompe una serie di vittorie e cambia drasticamente le aspettative sul torneo.

Il clamoroso e inaspettato verdetto della terra rossa di Parigi lascia un segno profondo nel tennis mondiale e apre una fase di riflessione cruciale per il suo protagonista principale. Jannik Sinner ha salutato la capitale francese con un laconico arrivederci, ma dietro l’apparente distacco si nasconde l’amarezza per un obiettivo fondamentale che sfugge di mano. Il Roland Garros rappresentava il traguardo più ambito di questa stagione, l’unico grande trofeo dello Slam che manca per completare una bacheca già straordinaria a soli ventiquattro anni. Le premesse erano del tutto favorevoli, considerando lo stato di forma eccezionale con cui l’azzurro si presentava al torneo e la pesante assenza del rivale Carlos Alcaraz, che dodici mesi prima lo aveva sconfitto in finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Da favorito assoluto al crollo inatteso: il giallo che agita il mondo di Sinner

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