Sinner è stato eliminato al Roland Garros da Cerundolo, che conduceva il match quando il giocatore italiano ha subito un improvviso calo fisico. La sconfitta è avvenuta mentre il pubblico francese era favorevole all’avversario. La partita si è conclusa con un cambio di risultato inaspettato, interrompendo la progressione di Sinner nel torneo. La vittoria di Cerundolo ha segnato un punto di svolta nel confronto, che si era inizialmente sviluppato in modo favorevole per il giocatore italiano.

Un blackout improvviso, una brusca e inattesa inversione di marcia che trasforma una cavalcata trionfale in un incubo d’ansia. C’è tanta amarezza e un profondo senso di disillusione per quanto accaduto oggi, giovedì 28 maggio, sulla terra rossa del Roland Garros 2026. Jannik Sinner, saldamente padrone del campo contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, ha visto il proprio corpo tradirlo sul più bello, proprio mentre si apprestava a servire per chiudere il match sul punteggio di 5-1 nel terzo set. Sinner Ko, anatomia di una sconfitta impensabile. Resta il rimpianto per una qualificazione che sembrava già in tasca. Un rammarico che lascia spazio alla preoccupazione per le condizioni del numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tutti sotto choc, crollo Sinner al Roland Garros: tradito dal fisico e dal pubblico francese, eliminato da Cerundolo che stava dominando

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Sinner steamrolls into Australian Open quarters with serving masterclass

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